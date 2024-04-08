Ершова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ольга Кононова
Отец ребёнка: Ершов Конон Лазарев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Ершов Конон Лазарев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Евдокия Кононова
Отец ребёнка: Ершов Конон Лазарев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Конон Лазарев
Смерть
До 1897