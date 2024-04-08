Ершова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ольга Кононова

Отец ребёнка: Ершов Конон Лазарев

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ершов Алексей Кононов

Отец ребёнка: Ершов Конон Лазарев

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Евдокия Кононова

Отец ребёнка: Ершов Конон Лазарев

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Конон Лазарев

Смерть
До 1897
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