Терещенко Иван Иванович 21.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терещенко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1918

Отец: Отец Иван ?

Мать: (Мать) ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
03.07.1949

Сын: Терещенко Николай Иванович

Мать ребёнка: (Попова) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попова) Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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