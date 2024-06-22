Терещенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1918
Отец: Отец Иван ?
Мать: (Мать) ?
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Попова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
03.07.1949
Сын: Терещенко Николай Иванович
Мать ребёнка: (Попова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Попова) Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно