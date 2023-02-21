Ходырева Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.
Сын: Ходырев Иван Александрович
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
29.08.1891 ст.
Сын: Ходырев Александр Александрович
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.
Сын: Ходырев Николай Александрович
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария Александровна
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно