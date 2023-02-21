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Ходырева Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.

Сын: Ходырев Иван Александрович

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
29.08.1891 ст.

Сын: Ходырев Александр Александрович

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.

Сын: Ходырев Николай Александрович

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Александровна

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Ходырев Александр Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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