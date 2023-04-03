Будников Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1948
Дочь: Будникова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно