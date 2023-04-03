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Будников Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1923

Отец: Будников Андрей Гордеевич

Мать: Будникова (Шаповалова) Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1948

Дочь: Будникова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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