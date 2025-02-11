Neufeld (Koop) Anganeta
женский, родилась 12.04.1827
умерла 07.07.1882
Дети
Derksen (Neufeld) Aganetha J.05.03.1856 г.р.
Neufeld Jacob J. K.23.05.1857 г.р.Показать еще 3
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Рождение
12.04.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1856
Дочь: Derksen (Neufeld) Aganetha J.
Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.
Рождение ребёнка
23.05.1857
Сын: Neufeld Jacob J. K.
Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.
Рождение ребёнка
12.10.1858
Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.
Рождение ребёнка
02.10.1861
Дочь: Koop (Neufeld) Katharina J.
Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.
Рождение ребёнка
01.12.1866
Дочь: Niebuhr (Neufeld) Maria J.
Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.
Смерть
07.07.1882