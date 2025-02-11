Neufeld (Koop) Anganeta 12.04.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Neufeld (Koop) Anganeta

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.04.1827

умерла 07.07.1882

Дети
Derksen (Neufeld) Aganetha J.05.03.1856 г.р.
Neufeld Jacob J. K.23.05.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1856

Дочь: Derksen (Neufeld) Aganetha J.

Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
23.05.1857

Сын: Neufeld Jacob J. K.

Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
12.10.1858

Сын: Neufeld Gerhard Jacob

Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
02.10.1861

Дочь: Koop (Neufeld) Katharina J.

Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
01.12.1866

Дочь: Niebuhr (Neufeld) Maria J.

Отец ребёнка: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
07.07.1882

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