Маева Просковья Тимофеева 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Маева Просковья Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Маев Яков Васильев1807 г.р.
Дети
Маев Ефим Яковлев1827 г.р.
Маев Никифор Яковлев1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маев Яков Васильев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Маев Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Маев Яков Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Маев Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Маев Яков Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

44,5

Смерть
Неизвестно

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