Маева Просковья Тимофеева
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Маев Яков Васильев1807 г.р.
Дети
Маев Ефим Яковлев1827 г.р.
Маев Никифор Яковлев1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маев Яков Васильев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Маев Ефим Яковлев
Отец ребёнка: Маев Яков Васильев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Маев Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Маев Яков Васильев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно