Мякинников Макар Иванов
Место рожденияПензенская губерния Краснослободский уезд село Девичий рукав
Дата рождения27.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1858
Бракосочетание
25.11.1876
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мякинников Павел Макарович
Мать ребёнка: Мякинникова (Сергеева) Татьяна
Рождение ребёнка
1892 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мякинникова (Сергеева) Татьяна
Смерть
Неизвестно