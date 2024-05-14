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Мякинников Макар Иванов

Место рождения

Пензенская губерния Краснослободский уезд село Девичий рукав

Дата рождения

27.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1858

Отец: Мякинников Иван Иоанникиев

Мать: Мякинникова (Макарова) Парасковья Иванова

Бракосочетание
25.11.1876

Жена: Мякинникова (Сергеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мякинников Павел Макарович

Мать ребёнка: Мякинникова (Сергеева) Татьяна

Рождение ребёнка
1892 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякинникова (Сергеева) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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