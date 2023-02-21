Кузнецов Дмитрий
Место рожденияЖуковский, Московская область, Россия
Дата рождения19.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1961
Отец: Кузнецов Василий
Мать: Кузнецова Октябрина
Жуковский, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1996
Дочь: Наталья Кузнецова
Мать ребёнка: ?
Москва
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно