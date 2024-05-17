Ражева Апполинария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ражева Апполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ражев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ражев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ражев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ражев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ражев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Ражев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ражев Алексей

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ражев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ражев Алексей

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