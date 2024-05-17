Ражева Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ражев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ражев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ражев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Ражев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ражев Алексей
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Ражев Алексей