Егор
мужской, родился До 1780, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Василий Егоров1798 г.р.
Мирон Егоров1812 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Мирон Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гришин / Нестеров Василий Егоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно