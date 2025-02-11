Егор До 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1780, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Василий Егоров1798 г.р.
Мирон Егоров1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мирон Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гришин / Нестеров Василий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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