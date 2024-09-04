(Ситникова) Марфа Порфирьевна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка
Дата рождения01.07.1886 ст.
Дата смерти08.09.1886 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1886 ст.
Крещение
06.07.1886 ст.
Восприемники: Харитон Семенович Ситников, Неонила Савватиева Уварова (Макарова)
Смерть
08.09.1886 ст.
Причина смерти: от паноса
Похороны
10.09.1886 ст.