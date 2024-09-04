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(Ситникова) Марфа Порфирьевна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Тамбовка

Дата рождения

01.07.1886 ст.

Дата смерти

08.09.1886 ст.

Пол

Женский

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Место
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Рождение
01.07.1886 ст.

Отец: Ситников Порфирий Семенович

Мать: Ситникова Меланья Дмитриевна

Крещение
06.07.1886 ст.
Восприемники: Харитон Семенович Ситников, Неонила Савватиева Уварова (Макарова)
Смерть
08.09.1886 ст.
Причина смерти: от паноса
Похороны
10.09.1886 ст.

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