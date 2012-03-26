Михина (Воробьева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1911
Дата смерти26.03.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911
Рождение ребёнка
20.08.1933
Отец ребёнка: Михин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1936
Отец ребёнка: Михин Василий Николаевич
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михин Василий Николаевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
26.03.2012
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область