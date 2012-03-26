Михина (Воробьева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина (Воробьева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1911

Дата смерти

26.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911

Отец: Воробьев Василий Алексеевич

Мать: Воробьева (Урываева) Мария Глебовна

Рождение ребёнка
20.08.1933

Сын: Михин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1936

Сын: Михин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Михин Василий Николаевич

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михин Василий Николаевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
26.03.2012
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

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