Мозгунова - Гизатова Лилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова - Гизатова Лилия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгунов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.2011

Дочь: Мозгунова Яна Витальевна

Отец ребёнка: Мозгунов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.2013

Сын: Мозгунов Артем Витальевич

Отец ребёнка: Мозгунов Виталий Николаевич

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