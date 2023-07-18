Мозгунова - Гизатова Лилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.2011
Дочь: Мозгунова Яна Витальевна
Отец ребёнка: Мозгунов Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.2013
Сын: Мозгунов Артем Витальевич
Отец ребёнка: Мозгунов Виталий Николаевич