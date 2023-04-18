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Семенова Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1975

Дочь: Семенова Александра Вениаминовна

Отец ребёнка: Семенов Вениамин Степанович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.01.1977

Дочь: Кочетыгова Ольга Вениаминовна

Отец ребёнка: Семенов Вениамин Степанович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елена Вениаминовна

Отец ребёнка: Семенов Вениамин Степанович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Вениамин Степанович

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