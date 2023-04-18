Семенова Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1975
Дочь: Семенова Александра Вениаминовна
Отец ребёнка: Семенов Вениамин Степанович
Рождение ребёнка
17.01.1977
Дочь: Кочетыгова Ольга Вениаминовна
Отец ребёнка: Семенов Вениамин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елена Вениаминовна
Отец ребёнка: Семенов Вениамин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно