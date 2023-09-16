- Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.06.1856 ст.
Дата смертиПосле 1873 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.06.1856 ст.
Отец: - Василий Власович
Мать: - Мариамна Сидоровна
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 31.05.1858 ст - 1 год)
Восприемник
26.05.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м) Крёстный сын - Никита Ильич из д.Токариха (племянник)
Смерть
После 1873 ст.