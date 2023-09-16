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- Феодосия Васильевна

Место рождения

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

После 01.06.1856 ст.

Дата смерти

После 1873 ст.

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.06.1856 ст.

Отец: - Василий Власович

Мать: - Мариамна Сидоровна

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 31.05.1858 ст - 1 год)
Восприемник
26.05.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м) Крёстный сын - Никита Ильич из д.Токариха (племянник)
Смерть
После 1873 ст.

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