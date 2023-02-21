Мармарина Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти21.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1935
Отец ребёнка: Иванов Иван
Москва, город федерального значения Москва
Эвакуация
1941
Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжикова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Рыжиков Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван
Смерть
21.03.1953
Узбекистан, г. Ташкент