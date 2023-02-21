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Мармарина Вера Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

21.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1935

Сын: Иванов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Москва, город федерального значения Москва
Эвакуация
1941
Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжикова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Рыжиков Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиков Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван

Смерть
21.03.1953
Узбекистан, г. Ташкент
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