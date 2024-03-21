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Филипп Григорьев

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Иванов

Мать: Ксения Трифонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Антонова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анисья Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вера Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Домна Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Тимофей Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1762

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