Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Иванов
Мать: Ксения Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анисья Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вера Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Домна Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Тимофей Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Смерть
1762