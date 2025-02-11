Спиридон Акимович
мужской, родился 1791, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАким Васильев1756 г.р.
МатьАнна Фёдорова (Михайлова) Отдана В Барановку1755 г.р.
Дети
Василий Спиридонович1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно