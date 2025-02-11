Спиридон Акимович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридон Акимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1791, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Аким Васильев1756 г.р.
Мать
Анна Фёдорова (Михайлова) Отдана В Барановку1755 г.р.
Дети
Василий Спиридонович1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Аким Васильев

Мать: Анна Фёдорова (Михайлова) Отдана В Барановку

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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