Данченко (Антипина) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1932
Дата смерти13.10.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932
Отец: Антипин Василий
Мать: Антипина Мария
Рождение ребёнка
16.03.1965
Дочь: Львова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Данченко Виктор Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.10.1967
Сын: Данченко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Данченко Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2015