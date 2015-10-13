Данченко (Антипина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данченко (Антипина) Галина Васильевна

Место рождения

Антипино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.08.1932

Дата смерти

13.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932

Отец: Антипин Василий

Мать: Антипина Мария

Антипино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.03.1965

Дочь: Львова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Данченко Виктор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.10.1967

Сын: Данченко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Данченко Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данченко Виктор Иванович

Смерть
13.10.2015
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