Абдуллин Амир Габдулхаевич
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения02.01.1942
Дата смерти08.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1976
Сын: Абдуллин Марат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.1993
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия