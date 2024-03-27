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Абдуллин Амир Габдулхаевич

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

02.01.1942

Дата смерти

08.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Мать: Абдуллина Хадича Шариповна

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1976

Сын: Абдуллин Марат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.1993
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
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