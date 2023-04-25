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Терешкова Акилина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешков Евдоким Стефанов

Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешков Стефан Иакимов

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Терешкова Агриппина Стефанова

Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гришин (Терешков) Фëдор (Фёдор Стефанов) Степанович

Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.01.1891

Сын: Терешков Василий Стефанович

Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Терешкова Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов

Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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