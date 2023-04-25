Терешкова Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешков Евдоким Стефанов
Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Терешкова Агриппина Стефанова
Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гришин (Терешков) Фëдор (Фёдор Стефанов) Степанович
Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов
Рождение ребёнка
09.01.1891
Сын: Терешков Василий Стефанович
Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Терешкова Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Терешков Стефан Иакимов
Смерть
Неизвестно