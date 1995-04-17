Гайдай Владимир Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай Владимир Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.04.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

С.Петербург
Смерть
17.04.1995
С.Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург
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