Гайдай Владимир Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.04.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
С.Петербург
Смерть
17.04.1995
С.Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург