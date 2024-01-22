Петренко Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2006

Отец: не указан

Мать: Верещагина Арина Николаевна

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