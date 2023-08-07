Игнат Савинович
Место рожденияМиланино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Миланино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.11.1892
Сын: Прозоров Александр Игнатьевич
Миланино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно