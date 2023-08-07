Игнат Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат Савинович

Место рождения

Миланино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Миланино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.11.1892

Сын: Прозоров Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Миланино, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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