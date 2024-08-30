Хомченко Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомченко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомченко Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомченко Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1908
Дочь: Шевцова (Хомченко) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна
Смерть
Неизвестно