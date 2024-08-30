Хомченко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомченко Павел Иванович

Хомченко Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Осип Павлович

Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомченко Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомченко Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомченко Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.12.1908

Дочь: Шевцова (Хомченко) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Хомченко Александра Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.