Назаренко Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Игорь Пантелеевич

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Назаренко Илья Игоревич

Отец ребёнка: Назаренко Игорь Пантелеевич

Рождение ребёнка
01.03.1992

Дочь: Передерий (Назаренко) Алена Игоревна

Отец ребёнка: Назаренко Игорь Пантелеевич

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