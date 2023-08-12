Назаренко Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1991
Отец ребёнка: Назаренко Игорь Пантелеевич
Рождение ребёнка
01.03.1992
Дочь: Передерий (Назаренко) Алена Игоревна
Отец ребёнка: Назаренко Игорь Пантелеевич