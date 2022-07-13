Герасимова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: (Герасимова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.10.1885
Сын: Герасимов Филипп Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.01.1888
Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
30.01.1892
Сын: Герасимов Симеон Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
16.09.1894
Дочь: (Герасимова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: (Герасимова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич
Смерть
Неизвестно