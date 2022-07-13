Герасимова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова Анна Сергеевна

Герасимова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Герасимов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: (Герасимова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
08.10.1885

Сын: Герасимов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Герасимов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
30.01.1892

Сын: Герасимов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: (Герасимова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: (Герасимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.