Емельян Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Ерофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Афанасий Емельянов

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кирилл Емельянов

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Акинфей Емельянов

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Софрон Емельянов

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Смерть
Неизвестно
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