Емельян Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Афанасий Емельянов
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кирилл Емельянов
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Акинфей Емельянов
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Софрон Емельянов
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Смерть
Неизвестно