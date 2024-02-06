Егорушкова Елена Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорушкова Елена Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Егорушков Николай Александрович

Отец ребёнка: Егорушков Александр Федорович

с. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Егорушков Илья Александрович

Отец ребёнка: Егорушков Александр Федорович

д. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорушков Александр Федорович

Кутуш, Троице-Секинесьская волость, Мамадышский уезд Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорушков Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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