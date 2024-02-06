Егорушкова Елена Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Егорушков Николай Александрович
Отец ребёнка: Егорушков Александр Федорович
с. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Егорушков Илья Александрович
Отец ребёнка: Егорушков Александр Федорович
д. Кутуш Мамадышского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Кутуш, Троице-Секинесьская волость, Мамадышский уезд Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно