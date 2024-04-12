Васильева (Назарова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
02.02.1911
Введенское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1912
Сын: Васильев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1915
Сын: Васильев Александр Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно