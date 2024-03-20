Girgensohn (Badenhagen) Anna Lucia
Место рожденияSerben Livland
Дата рождения30.12.1716
Дата смерти26.10.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
Около 10.01.1717
Рождение ребёнка
03.11.1746
Дочь: Renate Charlotte
Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg
Рождение ребёнка
01.12.1748
Дочь: Juliana Lousia
Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg
Рождение ребёнка
01.02.1752
Сын: Girgensohn Christopher Von Reinhold
Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg
Sohsenhof b. Neu-Pebalg, Livland
Рождение ребёнка
06.07.1754
Дочь: Barbara Elisabeth
Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1780
Erlaa
Похороны
Между 10.11.1780 и 13.11.1780