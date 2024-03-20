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Girgensohn (Badenhagen) Anna Lucia

Место рождения

Serben Livland

Дата рождения

30.12.1716

Дата смерти

26.10.1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Serben Livland
Крещение
Около 10.01.1717
Рождение ребёнка
03.11.1746

Дочь: Renate Charlotte

Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg

Рождение ребёнка
01.12.1748

Дочь: Juliana Lousia

Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg

Рождение ребёнка
01.02.1752

Сын: Girgensohn Christopher Von Reinhold

Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg

Sohsenhof b. Neu-Pebalg, Livland
Рождение ребёнка
06.07.1754

Дочь: Barbara Elisabeth

Отец ребёнка: Von Girgensohn Reinhold Georg

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Girgensohn Reinhold Georg

Смерть
26.10.1780
Erlaa
Похороны
Между 10.11.1780 и 13.11.1780
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