Барабанщиков Степан Осипович
мужской, родился 1854, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер 1919
Дети
(Барабанщикова) Анастасия Степановна23.10.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1881
Дочь: (Барабанщикова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Барабанщикова (Панкратова) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Хазова (Барабанщикова) Анисья Степановна
Мать ребёнка: Барабанщикова (Панкратова) Пелагея Григорьевна
Смерть
1919
Похороны
Неизвестно