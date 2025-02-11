Барабанщиков Степан Осипович 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Барабанщиков Степан Осипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер 1919

Дети
(Барабанщикова) Анастасия Степановна23.10.1881 г.р.
Хазова (Барабанщикова) Анисья Степановна1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.10.1881

Дочь: (Барабанщикова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Барабанщикова (Панкратова) Пелагея Григорьевна

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Хазова (Барабанщикова) Анисья Степановна

Мать ребёнка: Барабанщикова (Панкратова) Пелагея Григорьевна

Смерть
1919

Причина смерти: расстрелян

Похороны
Неизвестно
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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