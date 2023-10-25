Татьяна Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Зиновьева

Место рождения

Потросово

Дата рождения

05.01.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1846 ст.

Отец: Зиновий Кириллов

Мать: Мария Илиина

Потросово
Рождение ребёнка
23.09.1868 ст.

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Осипов

Пушкино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Осипов

Смерть
Неизвестно
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