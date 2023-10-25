Татьяна Зиновьева
Место рожденияПотросово
Дата рождения05.01.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1846 ст.
Отец: Зиновий Кириллов
Мать: Мария Илиина
Потросово
Рождение ребёнка
23.09.1868 ст.
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Осипов
Пушкино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Осипов
Смерть
Неизвестно