Глушенков Зиновий Симиенов
Место рождения
Дата рождения27.10.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1821
Крещение
30.10.1821
воспреемники: Дияконъ Иванъ Макаровъ и девица Авдотья Михайлова | Казанская церковь
Бракосочетание
30.10.1839
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Дмитрій Гавриловъ, Василій Борисовъ, Степан Симіоновъ; по невѣсте Того жь села удѣлныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Федоръ Андреи... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Матрена Зиновьева
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
02.10.1842
Дочь: Устинья Зиновьева
Мать ребёнка: Глушенкова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно