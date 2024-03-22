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Глушенков Зиновий Симиенов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.10.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1821

Отец: Глушенков Симиен Яковлев

Мать: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.10.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Дияконъ Иванъ Макаровъ и девица Авдотья Михайлова | Казанская церковь
Бракосочетание
30.10.1839

Жена: Глушенкова Анна Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Дмитрій Гавриловъ, Василій Борисовъ, Степан Симіоновъ; по невѣсте Того жь села удѣлныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Федоръ Андреи... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Матрена Зиновьева

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1842

Дочь: Устинья Зиновьева

Мать ребёнка: Глушенкова Анна Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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