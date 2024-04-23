Степан 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кондратий Степанович
Мать ребёнка: Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иосиф Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана