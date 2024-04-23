Степан 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кондратий Степанович

Мать ребёнка: Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Иосиф Степанович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

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