Рачкинда (Герасимова) Алевтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1949
Дата смерти12.12.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949
Рождение ребёнка
08.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2022