Рачкинда (Герасимова) Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкинда (Герасимова) Алевтина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1949

Дата смерти

12.12.2022

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949

Отец: Герасимов Александр Григорьевич

Мать: Герасимова (Мартынова) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
08.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2022

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