(Абдряхимова) Бадриджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдряхимова) Бадриджамал

Место рождения

д.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Отец ребёнка: Абдряхимов Халилула

Рождение ребёнка
1912

Сын: Халилуллин Хайрулла

Отец ребёнка: Абдряхимов Халилула

Смерть
1965

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