(Абдряхимова) Бадриджамал
Место рожденияд.Трехозерки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1873
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы
Отец ребёнка: Абдряхимов Халилула
Рождение ребёнка
1912
Сын: Халилуллин Хайрулла
Отец ребёнка: Абдряхимов Халилула
Смерть
1965