Ефтифей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Ефтифеева
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 2, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно