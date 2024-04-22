Коваль (Коропец) Татьяна Никитична
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Коваленок Василий Григорьевич
Рождение
1832 ст.
Отец: Коропец Никита Никифорович
Мать: Евдокия
Бракосочетание
30.01.1850 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1851
Дочь: Коваленок Евфимия Семеновна
Отец ребёнка: Коваль Семен Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1854 ст.
Отец ребёнка: Коваль Семен Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1858
Дочь: Коваленок Ирина Семеноана
Отец ребёнка: Коваль Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно