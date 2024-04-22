Коваль (Коропец) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Коропец) Татьяна Никитична

Место рождения

Собич, Сумська область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Коваль Семен Васильевич

Отец ребёнка: Коваленок Василий Григорьевич

Собич, Сумська область
Рождение
1832 ст.

Отец: Коропец Никита Никифорович

Мать: Евдокия

Собич, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1850 ст.

Муж: Коваль Семен Васильевич

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
10.07.1851

Дочь: Коваленок Евфимия Семеновна

Отец ребёнка: Коваль Семен Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1854 ст.

Сын: Коваль Харитон Семенович

Отец ребёнка: Коваль Семен Васильевич

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
04.04.1858

Дочь: Коваленок Ирина Семеноана

Отец ребёнка: Коваль Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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