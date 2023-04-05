Маркина (Медведева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Медведева) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Дата смерти

07.01.1986

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Муж

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Медведев Николай Анисимович

Мать: Алевтина Ивановна

Бракосочетание
16.10.1976

Муж: Маркин Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Валерий Алексеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Валерий Алексеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Развод
30.11.1984

Муж: Маркин Валерий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Александр

Смерть
07.01.1986
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