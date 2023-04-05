Маркина (Медведева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
Дата смерти07.01.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Отец: Медведев Николай Анисимович
Мать: Алевтина Ивановна
Бракосочетание
16.10.1976
Рождение ребёнка
26.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Валерий Алексеевич
Развод
30.11.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Александр
Смерть
07.01.1986