Литвина Шпринца
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Литвина Лея Вульфовна
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Литвина Михля Вульфовна
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Литвина Шифра Вульфовна
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвин Йоссель Перасль Вульфович
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Смерть
1868