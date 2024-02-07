Литвина Шпринца — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Шпринца

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Литвина Лея Вульфовна

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Литвина Михля Вульфовна

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Литвина Шифра Вульфовна

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Йоссель Перасль Вульфович

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Смерть
1868
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