Ташлакова (Маратканова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлакова (Маратканова) Ксения Александровна

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Место рождения

Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1894 ст.

Дата смерти

20.06.1937

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894 ст.

Отец: Маратканов Александр Васильевич

Мать: Маратканова Евдокия Романовна

Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Муж: Ташлаков Федор Федорович

Ис, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.

Дочь: Ташлакова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Косая, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.

Дочь: Належитова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Косая, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.

Сын: Ташлаков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Косая, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ташлаков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1921

Сын: Ташлыков Леонид Федорович

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Ташлаков Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: Ташлакова Маргарита Федоровна

Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
20.06.1937
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
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