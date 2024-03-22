Ташлакова (Маратканова) Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1894 ст.
Дата смерти20.06.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894 ст.
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Ис, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.
Дочь: Ташлакова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1913 ст.
Дочь: Належитова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.
Сын: Ташлаков Виктор Федорович
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ташлаков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
28.05.1921
Сын: Ташлыков Леонид Федорович
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
06.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Ташлаков Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: Ташлакова Маргарита Федоровна
Отец ребёнка: Ташлаков Федор Федорович
Смерть
20.06.1937