Эллер (Занина) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1970
Сын: Жихарев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Жихарев Николай Иванович
Развод
1973
Рождение ребёнка
07.10.1974
Отец ребёнка: Эллер Виктор Карлович
Бракосочетание
10.08.1978
Рождение ребёнка
22.01.1993
Дочь: Сухова (Эллер) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Эллер Виктор Карлович
Чапаево, Илийский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
22.01.1993
Дочь: Эллер Яна Викторовна
Отец ребёнка: Эллер Виктор Карлович