Эллер (Занина) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эллер (Занина) Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950

Отец: Занин Николай Варламович

Мать: Занина (Калужских) Анастасия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жихарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1970

Сын: Жихарев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Жихарев Николай Иванович

Развод
1973

Муж: Жихарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1974

Сын: Эллер Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Эллер Виктор Карлович

Бракосочетание
10.08.1978

Муж: Эллер Виктор Карлович

Рождение ребёнка
22.01.1993

Дочь: Сухова (Эллер) Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Эллер Виктор Карлович

Чапаево, Илийский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
22.01.1993

Дочь: Эллер Яна Викторовна

Отец ребёнка: Эллер Виктор Карлович

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