Горшенин Георгий Фёдоров 29.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Горшенин Георгий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.01.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.08.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Горшенин Фёдор ИвановДо 1854 г.р.
Мать
Горшенина Анна МихайловаДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1872

Отец: Горшенин Фёдор Иванов

Мать: Горшенина Анна Михайлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.08.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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