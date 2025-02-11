Горшенин Георгий Фёдоров
мужской, родился 29.01.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.08.1872, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГоршенин Фёдор ИвановДо 1854 г.р.
МатьГоршенина Анна МихайловаДо 1854 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1872
Отец: Горшенин Фёдор Иванов
Мать: Горшенина Анна Михайлова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.08.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область