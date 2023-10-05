Тринко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тринко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тринко Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Тринко Анна

Городечня, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Тупица Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тринко Анна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Тринко Родион Иванович

Мать ребёнка: Тринко Анна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тринко Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Тринко Анна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тринко Иван Иванович

Мать ребёнка: Тринко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тринко Филипп Иванович

Мать ребёнка: Тринко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тринко Анна

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