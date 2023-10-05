Тринко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Тринко Анна
Городечня, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Тупица Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тринко Анна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Тринко Анна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Тринко Анна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тринко Иван Иванович
Мать ребёнка: Тринко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тринко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тринко Анна