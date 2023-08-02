Попович (Мынка) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Мынка) Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019

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