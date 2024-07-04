Добрецова (Койденко) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрецова (Койденко) Нина Михайловна

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Место рождения

с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский, Тувинской АССР

Дата рождения

03.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1950

Отец: Койденко Михаил Егорович

Мать: Койденко (Прончатова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
09.06.1970

Дочь: Добрецова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Добрецов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.1978

Сын: Добрецов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Добрецов Сергей Владимирович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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