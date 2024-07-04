Добрецова (Койденко) Нина Михайловна
Место рожденияс. Сарыг-Сеп, Каа-Хемский, Тувинской АССР
Дата рождения03.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1950
Рождение ребёнка
09.06.1970
Дочь: Добрецова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Добрецов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
02.07.1978
Сын: Добрецов Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Добрецов Сергей Владимирович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область