Копылова (Матвеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Матвеева) Мария

Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Между 20.03.1904 и 14.04.1904

Дата смерти

11.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 20.03.1904 и 14.04.1904

Отец: Матвеев Стефан

Мать: Матвеева (Путинцева) Мария

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Георгий

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения 20.03.1904 Место рождения Читинская обл., Акшинский р-н, с. Акша Дата призыва 09.10.1941; 27.07.1941 Воинское звание врач Воинская часть воен. вет. лаб. 405 ЗабВО военно-вет. лаб. 405
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929

Сын: Копылов Сергей

Отец ребёнка: Копылов Георгий

Рождение ребёнка
14.04.1924

Дочь: (Копылова) Мария

Отец ребёнка: Копылов Георгий

Рождение ребёнка
?.10.1925

Сын: Копылов Дмитрий

Отец ребёнка: Копылов Георгий

Смерть
11.02.1982

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