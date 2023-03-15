Копылова (Матвеева) Мария
Место рождения
Дата рожденияМежду 20.03.1904 и 14.04.1904
Дата смерти11.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 20.03.1904 и 14.04.1904
Отец: Матвеев Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Георгий
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения 20.03.1904 Место рождения Читинская обл., Акшинский р-н, с. Акша Дата призыва 09.10.1941; 27.07.1941 Воинское звание врач Воинская часть воен. вет. лаб. 405 ЗабВО военно-вет. лаб. 405
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929
Сын: Копылов Сергей
Отец ребёнка: Копылов Георгий
Рождение ребёнка
14.04.1924
Дочь: (Копылова) Мария
Отец ребёнка: Копылов Георгий
Рождение ребёнка
?.10.1925
Сын: Копылов Дмитрий
Отец ребёнка: Копылов Георгий
Смерть
11.02.1982