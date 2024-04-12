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Шапошников Константин Александрович

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.05.1872 ст.

Дата смерти

19.07.1872

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

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ОК
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Место
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Рождение
17.05.1872 ст.

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2834 Запись 43М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
19.05.1872 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2834 Запись 43М. Восприемники: Абрамов Павел Сергеевич - Гжатский мещанин Коралева Параскева Павловна - жена Гжатского мещанина Коралева Петра Георгиевича
Смерть
19.07.1872
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2834 Запись 71М Возраст 2 мес Причина смерти: от натуральной Похороген: на Соборном Предтечевском кладбище
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