Шапошников Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1872 ст.
Дата смерти19.07.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.05.1872 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2834 Запись 43М отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
19.05.1872 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2834 Запись 43М. Восприемники: Абрамов Павел Сергеевич - Гжатский мещанин Коралева Параскева Павловна - жена Гжатского мещанина Коралева Петра Георгиевича
Смерть
19.07.1872
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.2834 Запись 71М Возраст 2 мес Причина смерти: от натуральной Похороген: на Соборном Предтечевском кладбище