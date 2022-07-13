Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Федорова

Прасковья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Еремей Макаров Еремка Макаров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Еремей Макаров Еремка Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Макаров Еремка Макаров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.